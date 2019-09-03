Луизанебеги: кассиршу из Башкирии, укравшую из банка 23 млн, опять вызвали в суд

Сегодня, 3 сентября, Орджоникидзевский районный суд Башкирии постановил продлить арест бывшей кассирше отделения «Россельхозбанка» в городе Салавате Луиза Хайруллиной, которая прославила Башкирию на весь мир своим безнадежно странным преступлением. Луиза должна будет провести под стражей в одиночной камере СИЗО время до 4 ноября. Об этом говорится в сообщении программы «Вести-Башкортостан».

Напомним, Луиза Хайруллина, а также ее муж, две дочери, и еще пара родственников стали сенсацией после того, как в конце мая этого года сбежали из Салавата, а вместе с ними из банка пропала сумма около 23 млн рублей в рублях и валюте.

Пока Луиза с семье были в бегах, ее горячо поддерживала общественность в соцсетях, появился даже хэштег #Луизабеги. Однако красивая легенда лопнула в начале июля, когда беглянку задержали на съемной квартире в Казани.

При этом похищенных денег при Луизе не было. Ее муж Марат съездил на ток-шоу в Москву и там рассказал, что деньги, похищенные его женой из банка, он проиграл на тотализаторах.

Суд принял решение оставить мужчину под домашним арестом, а Луизу, тем не менее, было решено поместить под арест.

Известный предприниматель и общественник Азамат Галин помог нанять Луизе адвоката за свой счет. Но вскоре изменил свое решение, после того, как муж Луизы стал обвинять юристов в злоупотреблениях. Попутно супруг экс-кассирши отказался от своих прежних показаний и сообщил, что не в курсе того, куда жена могла деть украденные деньги.

Дочери Хайруллиных остатки каникул в санатории.

Интересно, что не прошло и месяца после задержания Луизы, как похожее похищение было зафиксировано в одном из уфимских отделений банка «Открытие».

Кстати, 10 сентября заканчивается срок домашнего ареса Марата Хайруллина.