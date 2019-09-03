Легендарную кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину суд оставил под стражей

Сегодня, 3 сентября, Орджоникидзевский районный суд Башкирии принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей бывшей кассирше салаватского отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллиной. Женщина, уже признанная журналистами новой криминальной легендой Башкирии, останется в следственном изоляторе еще, как минимум, до 4 ноября. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Напомним, Луиза Хайруллина и ее семейство прославились на весь мир после того, как в конце мая текущего года исчезли из Салавата вместе с суммой около 23 млн рублей в рублях и валюте. Пока в соцсетях и СМИ строили догадки о том, как Луиза проводит время за границей, оказалось, что она с мужем и двумя дочками скрывается на съемной квартире в Казани. Там ее задержали в начале июля.

Оказалось, что денег при Луизе не было. Ее муж рассказал, что практически все деньги, похищенные его женой из банка в течение продолжительного времени, были проиграны им на спортивных тотализаторах. При этом суд постановил оставить мужчину под домашним арестом, а Луизу все-таки поместить под стражу, но теперь уже в общей камере.

Общественник и предприниматель Азамат Галин предоставил Луизе адвоката за свой счет, но потом изменил свое решение, когда муж женщины стал обвинять юристов в злоупотреблениях. Попутно супруг Луизы отказался от своих прежних слов и заявил, что не знает, куда жена спрятала деньги.

Дочери Хайруллиных провели каникулы в детском санатории и должны пойти в школу.

Вскоре после этой нашумевшей истории похожее похищение произошло и в одном из уфимских отделений банка «Открытие».