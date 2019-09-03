Фото: pxhere.com
ГБР Украины завело уголовное дело на бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия
Вчера, 15:22Общество
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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начали уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Ведомство подтвердило данную информацию в ответе на поданный запрос СМИ. Об этом информирует RNS.
Недавно в ГБР обратился один из жителей Украины. Заявитель обвинил бывшего спикера Верховной рады в «препятствовании избирательному праву». Шевченковский районный суд Киева потребовал от ГБР возбудить в отношении Парубия уголовное дело.
В итоге правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье «Воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».
Сам Андрей Парубий покинул пост спикера Верховной рады в середине прошлой недели. Его место занял глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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