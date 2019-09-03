ГБР Украины завело уголовное дело на бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия

Ведомство подтвердило данную информацию в ответе на поданный запрос СМИ. Об этом информирует RNS.

Недавно в ГБР обратился один из жителей Украины. Заявитель обвинил бывшего спикера Верховной рады в «препятствовании избирательному праву». Шевченковский районный суд Киева потребовал от ГБР возбудить в отношении Парубия уголовное дело.

В итоге правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье «Воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».