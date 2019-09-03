Бывший и действующий сенаторы КБР приобрели спа-отель в Сочи

Отмечается, что отель был возведен специально к Олимпиаде в Сочи 2014-го года и находится практически на берегу Черного моря. Позднее он обанкротился. На данный момент недвижимость находится в залоге у ВЭБ, так как именно эта компания выступала в качестве кредитора «Мостовик девелопмент». Ранее «Мостовику» предлагалось погасить задолженность, сумма которой превышала два миллиарда долларов, до 2028 года. итоговая сделка оценивается в пять миллиардов рублей.