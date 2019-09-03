Бывший и действующий сенаторы КБР приобрели спа-отель в Сочи
Состоялась сделка по продаже четырехзвездочного комплекса, расположенного на территории Сочи, Bridge Resort. Отелем и спа-центрами ранее владел «Мостовик девелопмент».
Как сообщает издание ФедералПресс, новыми владельцами комплекса стали сенатор Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и экс-сенатор Дмитрий Саблин, у которых также имеются фирмы «Синдик» и ООО «Рота-девелопмент».
Отмечается, что отель был возведен специально к Олимпиаде в Сочи 2014-го года и находится практически на берегу Черного моря. Позднее он обанкротился. На данный момент недвижимость находится в залоге у ВЭБ, так как именно эта компания выступала в качестве кредитора «Мостовик девелопмент». Ранее «Мостовику» предлагалось погасить задолженность, сумма которой превышала два миллиарда долларов, до 2028 года. итоговая сделка оценивается в пять миллиардов рублей.
Ранее, по данным СМИ, в 2019 году Bridge Resort был передан под контроль ООО «Манхэттен», которой владеют российский олигархи Михаил Фридман и Герман Хан из подразделения Альфа-групп.