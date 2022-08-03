Власти Уфы рассказали, когда благоустроят набережную-недострой в Сипайлово

Напомним, строительство набережной в уфимском Сипайлово началось ещё в 2007 году — тогда власти впервые заявили о необходимости построить на территории микрорайона противопаводковую дамбу. Строительство объекта продлилось без малого семь лет. По словам властей, на территории набережной должны были появиться видовые площадки и спорт-объекты. О том, как выглядит сейчас сипайловская набережная Mkset рассказывал здесь.