В Уфе скончался многодетный житель Башкирии, пострадавший при взрыве в Урмане

В Уфе скончался многодетный житель Башкирии, пострадавший при взрыве в Урмане
В Уфе скончался многодетный житель Башкирии, пострадавший при взрыве в Урмане
Вчера, 14:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В пятницу 41-летний мужчина серьезно пострадал от детонации снаряда и был госпитализирован, но к сожалению скончался, сообщили Mkset в минздраве Башкирии 3 августа.

В больнице № 18 в Уфе скончался 41-летний житель села в Иглинском районе, который работал в расформированной воинской части в Урмане, где занимался утилизацией снарядов. В минувшую пятницу 29 июля один из снарядов при неизвестных обстоятельствах сдетонировал и нанес рабочему ряд травм, среди которых ожоги третьей степени головы, живота и шеи и переломы. У мужчины осталась большая семья, одна взрослая 20-летняя дочь и трое несовершеннолетних детей.

Ранее Mkset сообщал об этом случае и со ссылкой на главу сельсовета Урман Рафаэля Калкаманова сообщал, что работы там проводились законно и легально, то есть данная трагедия не связана с «черными копателями» и прочими «нелегалами».

Напомним, первая череда взрывов произошла в поселке Урман 11 лет назад и в прямом смысле гремела история с детонацией боеприпасов несколько дней подряд. Началось все тогда с детонации одного снаряда, все остальное сделала цепная реакция, причем с большими последствиями — они разлетались и повреждали строения. 9 лет спустя, 28 июля 2020 года в Урмане снова взрывались снаряды и тогда от детонации пострадали четверо рабочих.

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