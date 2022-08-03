В Башкирии бабушка запирала в подполе и морила голодом двоих внуков

В Башкирии бабушка запирала в подполе и морила голодом двоих внуков
В Башкирии бабушка запирала в подполе и морила голодом двоих внуков
Вчера, 16:28ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Жительница Зианчуринского района в течение нескольких месяцев избивала и закрывала в подполе дома двух несовершеннолетних внуков, сообщает региональная прокуратура

В Зианчуринском районе Башкирии за жестокое обращение с детьми под суд отправится опекавшая двоих внуков бабушка. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Согласно версии дознания, женщина издевалась над внуками восьми и десяти лет в течение полугода. Так, с января по июнь, мальчики терпели побои от злоупотреблявшей алкоголем бабушки, которая ко всему прочему периодически закрывала детей в подполе дома. Сообщается также, что женщина игнорировала свои опекунские обязанности — дети жили в условиях антисанитарии, выполняли непосильную в столь юном возрасте работу и недоедали.

Сообщается, что в настоящий женщина признала свою вину — возбуждённое в ее отношении уголовное дело было направлено мировому судье по Зианчуринскому району республики. Тем временем её внуки находятся в специализированном доме ребёнка.

Отметим, что в июне этого года в родительских правах ограничили жительницу города Учалы, которая морила голодом своего полугодовалого ребёнка, в то время, как сама распивала спиртное. Сообщалось, что в результате ненадлежащего ухода у ребёнка возник дефицит массы.

Также в апреле этого года в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении матери, которая также предпочитала употребление спиртных напитков уходу за своим годовалым ребёнком. Примечательно, что женщина не только игнорировала свои обязанности по воспитанию, но и более того, кормила ребёнка продуктами с истёкшим сроком годности.

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