Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу

Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу
Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу
Вчера, 12:26ОбществоЭлина СайфрановаФото: Прокуратура Башкирии
15-летний мальчик впал в кому после падения на него турника в детском лагере «Юлдаш». Ранее медики решали вопрос о его эвакуации в Уфу.

Стало известно, что пострадавшего в детском лагере 15-летнего подростка доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Подчеркивается, что состояние школьника оценивается как тяжелое.

Напомним, что инцидент произошел 31 июля в детском лагере «Юладаш», 15-летний мальчик в результате падения на него турника получил тяжелую травму головы и впал в кому. Так, возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы