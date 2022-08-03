Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу

15-летний мальчик впал в кому после падения на него турника в детском лагере «Юлдаш». Ранее медики решали вопрос о его эвакуации в Уфу.

Стало известно, что пострадавшего в детском лагере 15-летнего подростка доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Подчеркивается, что состояние школьника оценивается как тяжелое. Напомним, что инцидент произошел 31 июля в детском лагере «Юладаш», 15-летний мальчик в результате падения на него турника получил тяжелую травму головы и впал в кому. Так, возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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