Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу

Стало известно, что пострадавшего в детском лагере 15-летнего подростка доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Подчеркивается, что состояние школьника оценивается как тяжелое.
Напомним, что инцидент произошел 31 июля в детском лагере «Юладаш», 15-летний мальчик в результате падения на него турника получил тяжелую травму головы и впал в кому. Так, возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.