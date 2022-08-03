Отель “Горки” на курорте «Абзаково» в Башкирии закрыли из-за кишечной инфекции

Отель “Горки” на курорте «Абзаково» в Башкирии закрыли из-за кишечной инфекции
Отель “Горки” на курорте «Абзаково» в Башкирии закрыли из-за кишечной инфекции
Вчера, 15:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба ФССП РФ по Башкирии
Сейчас он работает в прежнем режиме, о чем сообщает руководство компании, после того как информация о закрытии заведения распространилась из релиза пресс-службы ФССП от 2 августа.

Вчера, 2 августа пресс-служба Федеральной службы судебный приставов России по Башкирии сообщила о том, что по решению Белорецкого межрайонного суда Башкирии работа актив-отеля “Горки” расположенного на популярном курорте “Абзаково” была приостановлена на 10 суток, также отель был опечатан судебными приставами.

Все из-за того, что в минувшем месяце июле у клиентов отеля было выявлено пять случаев заболевания кишечной инфекцией. Эта информация стала достоянием Роспотребнадзора, в связи с чем в заведении провели эпидрасследование. В его ходе выяснилось, что один из работников заведения являлся носителем вируса, из-за чего и был отстранен от работы.

По результатам лабораторных испытаний, взятых проб с одежды персонала и воды, в отеле было выявлено еще 38 пунктов инфекций из числа бактерий группы кишечной палочки.пресс-служба ФССП по Башкирии

Однако сегодня, 3 августа руководство отеля дало важные уточнения о том, что на сегодняшний день отель работает в штатном режиме, а закрыт, как было сказано выше, отель действительно был, но в 21 по 31 июля. Этот срок в отеле использовали для проведения профилактических мероприятий.

Роспотребнадзором было установлено, что все пробы воды и блюд ресторана соответствует установленным нормам.руководство отеля "Горки"

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