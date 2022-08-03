На Байкале могут открыть круизный туризм

У издания iz.ru, имеется протокол заседания правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 22 июля. В нём говорится, что ведомства должны учесть не только необходимость постройки причалов, но и терминалов для заправки кораблей и даже инфраструктуры сбора и утилизации мусора.
Также в документе говорится, что до 1 ноября Ростуризм должен представить план развития экотуризма на Байкальской природной территории. При этом в плане должна быть минимизирована антропогенная нагрузка на эту локацию.
Напомним, на ПМЭФ 2022 Владимир Путин заявил, что именно Байкал должен стать визитной карточкой отечественного экологического туризма.