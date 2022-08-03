ИРИ: Конкурс национального контента набрал рекордное количество заявок

ИРИ: Конкурс национального контента набрал рекордное количество заявок
ИРИ: Конкурс национального контента набрал рекордное количество заявок
Вчера, 17:28ОбществоФото: pxhere.com
Институт развития интернета (ИРИ) завершил прием заявок от авторов проектов, желающих принять участие в конкурсе по созданию национального контента. В системе ИРИ сформировано около трех тысяч заявок. На конкурс подано около полутора тысяч из них.

Самое большое число заявок зафиксировано в категории «Видеоконтент», включающей в себя анимационные, документальные и художественные сериалы, а также телепрограммы. Вторую позицию занимает «Блогосфера» - контент для соцсетей. За этими категориями следуют программное обеспечение, видеоигры, спецпроекты в интернет-медиа и мультиформатные проекты, пишет newstracker.ru.

По словам исполнительного директора ИРИ Елены Лапиной, институт поддерживает не только сериалы различных жанров, но и многие другие разновидности контента. В их числе – проекты блогеров, шоу для соцсетей, видеоигры и специальные проекты, уточнила она.

«Рекордное количество полученных заявок говорит о том, что индустрия – крупные производители, независимые продюсеры, молодые авторы – хочет снимать и ей есть, что сказать аудитории, - констатировала Лапина. - Но из полутора тысяч заявок до этапа очной защиты дойдут не все. Мы не отдаем предпочтения какому-то одному жанру или формату – самым важным остается качество проекта, сильная и актуальная история, талантливая команда».

Специалисты ИРИ уделят пристальное внимание всем техническим аспектам. Среди них такие, как четкое понимание критериев конкурса, абсолютное соответствие требованиям, в деталях расписанный бюджет проекта, конкретное обозначение целевой аудитории и сроков, необходимых на производство. В финал отберут сильнейших.

Заявки проверят в ближайшее время на предмет их соответствия требованиям отбора, а также полноты представленных авторами сведений. Прошедшие валидацию проекты детально изучат независимые эксперты. Проекты с достаточным количеством баллов отправятся на рассмотрение продюсерского совета ИРИ.

Очная защита дошедших до финала проектов запланирована на конец сентября 2022 года.

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