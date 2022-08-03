Госпитализирована ещё одна участница голодовки в «доме смерти» в Уфе

Напомним, что о проведении бессрочной голодовки дольщики дома по улице Кирова объявили в конце июля этого года. Решение о проведении акции, по словам её участников, было принято с целью привлечь внимание общественности к своей проблеме — вот уже 12 лет они ждут сдачи квартир в ЖК.