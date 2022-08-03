Госпитализирована ещё одна участница голодовки в «доме смерти» в Уфе

Госпитализирована ещё одна участница голодовки в «доме смерти» в Уфе
Госпитализирована ещё одна участница голодовки в «доме смерти» в Уфе
Вчера, 16:16ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Об ухудшении самочувствия женщины сообщила другая участница акции Алла Васильева

Помощь медиков сегодня понадобилась одной из участниц голодовки, инициированной ранее для привлечения внимания общественности дольщиками скандально известного дома на улице Кирова в Уфе. О госпитализации женщины сообщила другая участница акции Алла Васильева.

Сообщается, что состояние здоровья женщины серьёзно ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний на третий день её участия в акции. Женщина была госпитализирована в Больницу № 22.

Отметим, что несколькими днями ранее сообщалось о госпитализации ещё одной участницы голодовки. Отмечалось, что у женщины было повышено давление, а также был шум в ушах.

Напомним, что о проведении бессрочной голодовки дольщики дома по улице Кирова объявили в конце июля этого года. Решение о проведении акции, по словам её участников, было принято с целью привлечь внимание общественности к своей проблеме — вот уже 12 лет они ждут сдачи квартир в ЖК.

Аналогичные акции дольщики уже проводили в 2015 и 2017 годах. Стоит также отметить, что за годы простоя на территории недостроенного здания случились несколько трагических инцидентов, которые и принесли дому его неофициальное название.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы