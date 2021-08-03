Жара под 40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Жара под 40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Жара под 40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 00:32ОбществоФото: pexels.com
Башгидрометцентр опубликовал данные о погоде на ближайшие 3 дня.

4 августа. Днем кратковременные дожди и грозы. Температура в горных районах от +31°С до +38°С, местами ожидается жара до +38°С. Ветер умеренный, но днем при грозах - шквалистый.

5 августа. Температура воздуха ночью упадет до +17°С, +22°С, в горных районах до +12°С. Днем ожидается +27°С, +32°С, по югу до 36+°С. Ветер северный, северо-западный умеренный днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного.

6 августа. Температура воздуха ночью составит +15°С, +20°С, в северных и горных районах до +10°С, днем ожидается +25°С,+30°С. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного.

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