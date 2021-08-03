ВКонтакте открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео

Раздел «Монетизация ВКонтакте»‎

Раздел «Монетизация ВКонтакте» рассказывает, как получать доход от своей деятельности на платформе. В нём собрана информация, сколько можно зарабатывать с помощью партнёрской программы, VK Donut, маркет-платформы, грантов, товаров, нативной рекламы, а также мини-приложений и музыки. Кроме того, раздел поможет разобраться, как подключить инструменты и какой из них подходит больше всего. Наиболее выгодный и удобный вариант для себя найдёт каждый: музыканты, писатели, фотографы, блогеры, клипмейкеры, поэты и художники.