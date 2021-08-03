Татьяна Минеева открыла в столице общественную приемную по вопросам киберспорта

Татьяна Минеева открыла в столице общественную приемную по вопросам киберспорта
Татьяна Минеева открыла в столице общественную приемную по вопросам киберспорта
Вчера, 21:39ОбществоФото: youtube.com
Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева во вторник открыла в Центральном административном округе Москвы общественную приемную по вопросам киберспорта. Общественная приемная располагается на Пресненской набережной.

«Киберспорт является стремительно развивающейся отраслью, у которой большой синергичный потенциал. Именно сейчас нужно сформировать системную поддержку, чтобы защитить, восстановить, а также развивать столичный бизнес. Открытие новой приемной — один из главных инструментов для движения вперед. Благодаря отраслевому подходу к открытию приемных удается выявлять системные проблемы отрасли, анализировать их и понимать, как их решать», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Слова бизнес-омбудсмена приводит пресс-служба, сообщает ТАСС.

Минеева отметила: рынок киберспорта в России стабильно растет на 15-20% ежегодно. Кроме того, еще в 2001 году в РФ киберспорт признали официальным видом спорта.

«Но при такой истории, базе и профессиональном подходе отрасль не поддержана в сфере регуляторики, о чем говорит обратная связь от бизнесменов, основавших киберспортивные клубы. Практически 100% клубов зарегистрированы в офшорах. Это означает, что из России вымывается огромный поток денег, которые нужно вернуть назад», — заявила бизнес-омбудсмен Минеева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве добавила: киберспорт — это «социальный лифт» для представителей молодого поколения в российских регионах. Средний возраст киберспортсмена от 14 до 25 лет. В месяц игрок киберспортивной лиги получает $10 тыс.

Представители пресс-службы Татьяны Минеевой уточнили, что общественная приемная расположена по адресу: Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация, этаж 32. Ее руководителем назначили общественного омбудсмена в сфере киберспорта в Москве Дмитрия Смурова.

РФ стала первым в мире государством, которое признало киберспорт официальным видом спорта. Игры турниров транслируются в прямом эфире в интернете, собирая многомиллионную аудиторию. Так, число наблюдателей финала The International 2015, по данным с TrackDota.com, составило свыше 4,6 млн. А в прошлом году зрители провели свыше 21 млн часов, наблюдая за трансляциями матчей первого дивизиона российского турнира EPIC League.

Соревнования по киберспорту проводятся по всему миру, включая и международные. Наиболее существенным аналогом Олимпийских игр международных турниров был

международный турнир World Cyber Games (WCG). Его проводили в разных странах с в 2000–2013 гг.

Помимо WCG, регулярно проводятся Cyberathlete Professional League и Electronic Sports League. Самые масштабные и престижные соревнования сегодня те, которые проводятся непосредственно производителями игр. К ним относятся, например, турнир The International по Dota 2 или Чемпионат мира по League of Legends.

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