Татьяна Минеева открыла в столице общественную приемную по вопросам киберспорта

«Киберспорт является стремительно развивающейся отраслью, у которой большой синергичный потенциал. Именно сейчас нужно сформировать системную поддержку, чтобы защитить, восстановить, а также развивать столичный бизнес. Открытие новой приемной — один из главных инструментов для движения вперед. Благодаря отраслевому подходу к открытию приемных удается выявлять системные проблемы отрасли, анализировать их и понимать, как их решать», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Слова бизнес-омбудсмена приводит пресс-служба, сообщает ТАСС.