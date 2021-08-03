Предприятия военно-промышленного комплекса Хабаровска получили миллиардные заказы

Договоренности, заключенные между временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и федеральными ведомствами, позволили направить на предприятия оборонной промышленности миллиардные заказы. Теперь хабаровские оборонные заводы обеспечены работой на несколько лет вперед.

Так, Амурский судостроительный завод получил контракт на реализацию проектов по строительству военных кораблей стоимостью 630 миллиардов рублей. Как сообщает transsibinfo.com, до 2028 года завод создаст для Министерства обороны шесть корветов. Договор был заключен во время недавнего визита главы Минобороны Сергея Шойгу в регион. Выполнение обязательств по данному договору позволит Хабаровскому краю получить более 15 миллиардов рублей только в виде налогов. Само предприятие будет обеспечено работой как минимум на семь ближайших лет. За это время будет модернизировано производство, будут освоены новые мощности для выпуска военной техники. Другое предприятие краевого центра – авиационный завод имени Юрия Гагарина – планирует запустить сборку самолетов V поколения Су-57. Такой крупный заказ позволит предприятию загрузить свои производственные мощности вплоть до 2028 года. Помимо этого, организованная работа главы Хабаровского края с ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация”, в составе которой находится и комсомольский авиационный завод, позволила Дегтяреву привлечь силы корпорации для реализации проекта социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Согласно договоренности, ПАО “ОАК” обязуется направить более 600 миллионов инвестиций в развитие инфраструктуры города, в том числе на облагораживание дворов, возведение новых детских и спортивных площадок. Глава департамента управления проектами ФГБОУ ВО “Тихоокеанский государственный университет” Геннадий Маркелов отметил, что оборонные заводы региона в течение последнего года получили серьезный стимул для дальнейшего развития. В скором времени их ожидают техническое перевооружение, приток новых высококвалифицированных специалистов, прибавка зарплат работников трудовых коллективов и улучшение благосостояния их семей. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству Михаила Дегтярева и федеральных властей получилось изменить положение Хабаровского края в лучшую сторону. Развивая отрасль оборонной промышленности в регионе, новый глава защищал интересы жителей края, обеспечивая им стабильную, благополучную жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

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