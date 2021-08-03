Правнук Чкалова посетил церемонию открытия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

“Моя задача приложить максимум усилий к тому, чтобы все, что здесь происходит, способствовало культурному развитию, а не деградации молодого поколения. Молодежь должна ставить перед собой великие цели, стремиться к высоким идеалам. Так хотел мой прадед, так хотим мы - команда Захара Прилепина”, - сказал Чкалов.
На церемонии открытия присутствовал Дмитрий Кузнецов, который является координатором проекта ОНФ “Добровольцы культуры”, пишет newsnn.ru. Кузнецов специализируется на сохранении объектов культурного наследия в РФ. От имени руководителя проекта Захара Прилепина он поручил Чкалову контролировать, как используется лестница, имеющая особую значимость для всего региона. У нее необычная форма восьмерки, что делает лестницу еще более узнаваемой. Ранее монументальное сооружение середины XX века было признано объектом культурного наследия регионального значения.
С 4 августа каждый желающий сможет посетить обновленную достопримечательность. По словам Чкалова, лестница имеет встроенную современную систему подсветки, что отличает ее облик от того, что был раньше. В дальнейшем планируется проводить на этой городской площадке культурные и спортивные мероприятия.
Стоит отметить, что правнук известного летчика баллотируется в депутаты Государственной думы РФ от “Справедливой России”. Последние десять лет Игорь Чкалов ведет общественную деятельность, активно популяризирует историю авиации. Он пригласил жителей и гостей Нижнего Новгорода на фестиваль скоростей “Русские крылья”, который состоится 14-16 августа в Чкаловске.