Информацию о загрязнении воздуха в Башкирии будут публиковать в открытом доступе

Информацию о загрязнении воздуха в Башкирии будут публиковать в открытом доступе
Информацию о загрязнении воздуха в Башкирии будут публиковать в открытом доступе
Вчера, 17:32ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Соответствующий закон депутаты примут до конца года.

В Башкирии информацию о состоянии окружающей среды хотят сделать открытой для всего населения. Соответствующий законопроект планируют принять в окончательном чтении, сейчас он прошёл первое чтение, сообщили в Госсобрании республики.

Согласно законопроекту, сведения об окружающей среде будут доступны абсолютно всем, кроме тех случаев, когда информация является государственной тайной. Жители республики смогут самостоятельно отслеживать информацию о состоянии и загрязнении воздуха, почвы и водоемов, о радиационной обстановке, о стационарных источниках загрязнителей, вредных выбросах, об утилизации отходов предприятий и потребителей, о мероприятиях, направленных на уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

— Получение достоверной информации о состоянии окружающей среды является конституционным правом каждого гражданина. При этом на практике доступ к ней бывает затруднен, — заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

По сего словам, экологическую информацию знают только ограниченный круг ведомств и организаций, которые и не обязаны её сообщать, однако люди часто требуют сведений, в частности жители Уфы, Стерлитамака, Салавата и других городов с крупными промышленными предприятиями. После принятия закона эти ведомства будут обязаны размещать сведения в открытом доступе.

Напомним, Башгидрометцентр опубликовал данные о загрязнении воздуха в республике за июнь. За этот период в регионе зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ: 12 — в Уфе, 5 — в Стерлитамаке, 13 — в Салавате. С мая жители республики постоянно сообщают о неприятном запахе в воздухе: то пахнет химией, то газом, то гарью. Минздрав Башкирии все обращения жителей передает в Роспотребнадзор и Росприродназор.

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