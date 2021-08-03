Град и жара в августе: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

В четверг, 5 августа, местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер, днём возможен даже град. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса в горных районах до +12 градусов, днём потеплеет до +27...+32 градусов, по югу до +36 градусов.