Град и жара в августе: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Град и жара в августе: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Град и жара в августе: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Вчера, 06:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 3 августа, осадков не ожидается, ветер южный умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +30...+35 градусов, местами +38 градусов.

4 августа днём местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, во время гроз шквалистый. Ночью температура воздуха составит +17...+22 градуса, в горных районах опустится до +12 градусов, днём +31...+36 градусов, но местами жара до +38 градусов.

В четверг, 5 августа, местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер, днём возможен даже град. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса в горных районах до +12 градусов, днём потеплеет до +27...+32 градусов, по югу до +36 градусов.

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