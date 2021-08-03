Глава Башкирии высказался о необходимости ускорить строительство детского онкоцентра

Первый конкурс на строительство Центра детской онкологии и гематологии был размещен на госзакупках в конце декабря 2020 года, ни на июньский, ни на ныне открытый конкурс не поступило ни одной заявки от потенциальных исполнителей. Однако премьер-министр республики Андрей Назаров на вчерашней оперативке заявил, что подрядчик определится в ближайшие дни. С ним и заключат долгожданный контракт.