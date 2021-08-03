Газпромбанк Автолизинг: Lada лидирует в лизинговых продажах авто

Генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинга» Лилия Маркова сказала, что на данный момент в салонах дилеров многих марок все еще сохраняется дефицит транспортных средств. Кроме того, с начала нынешнего года техника выросла в цене на 7%. Несмотря на такое развитие событий, первые шесть месяцев 2021 года авторынок завершил в зоне роста.