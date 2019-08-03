В Уфе пустят автобусы к местам жертвоприношения в честь Курбан-байрама

В Уфе будут пущены шесть дополнительных маршрутов в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Автобусы будут работать три дня – 11, 12 и 13 августа с 8.30 до 18.30 с перерывом на обед. Они должны доставлять верующих к местам совершения религиозных жертвоприношений, а также мечетям.

Напомним, принято решение совершать забой животных в рамках религиозных обрядов в двух местах города – возле ТЦ «Караван» и Северного автовокзала.

Список маршрутов таков:

№1 – из микрорайона Шакша (мусульманская организация) к Северному автовокзала;

№2 – от Уфимского ДОКа (от мечети «Мадина») до Северного автовокзала;

№3 – из Демского района до ТЦ «Караван»;

№4 – от мечети «Рамадан» до ТЦ «Караван»;

№5 – от мечети «Гуфран» до ТЦ «Караван» через монумент Дружбы;

№6 – от Уфимского ДОКа (мечеть «Мадина») до ТЦ «Караван» через улицы Ферина, Максима Рыльского, ТЦ «Башкортостан», монумент Дружбы.