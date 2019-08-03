В 14 школах Башкирии дети смогут изучать сразу несколько языков

Правительство Башкирии издало распоряжение, из которого следует, что в ближайшие пять лет в республике должны появиться 14 многопрофильных многоязыковых школ. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на источник в минобразования региона.

В этих школах преподавание будет вестись, как минимум, на трех языках, среди них – русский, английский, башкирский. В школе-интернате в Нефтекамске вместо башкирского третьим языком станет татарский.

Вдобавок в школах должна появиться возможность для изучения детьми немецкого, китайского, арабского и турецкого языков.

У сети учебных заведений будет базовая школа, ею определили столичную школу №44 на 1,3 тысячи учебных мест. Она сейчас переживает реконструкцию и в новом виде встретит школьников и преподавателей уже 1 сентября.