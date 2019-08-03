В 14 школах Башкирии дети смогут изучать сразу несколько языков
Сеть полилингвальных учебных заведений может появиться в еспублике уже к 2024 году.
Правительство Башкирии издало распоряжение, из которого следует, что в ближайшие пять лет в республике должны появиться 14 многопрофильных многоязыковых школ. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на источник в минобразования региона.
В этих школах преподавание будет вестись, как минимум, на трех языках, среди них – русский, английский, башкирский. В школе-интернате в Нефтекамске вместо башкирского третьим языком станет татарский.
Вдобавок в школах должна появиться возможность для изучения детьми немецкого, китайского, арабского и турецкого языков.
У сети учебных заведений будет базовая школа, ею определили столичную школу №44 на 1,3 тысячи учебных мест. Она сейчас переживает реконструкцию и в новом виде встретит школьников и преподавателей уже 1 сентября.
Постепенно в сеть полилингвальных школ войдут уфимские школа №162, школы-интернаты в Уфе и Нефтекамске. К ним добавятся стерлитамакская школа №23, школа №2 в селе Инзер Белорецкого района, новая школа в Учалах, гимназии-интернаты в Сибае и Кумертау, школа в Туймазах, башкирская гимназия имени Назара Наджми в Дюртюлях, школа с детсадом в микрорайоне «Восточный-1» в селе Аскарово.