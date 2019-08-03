Так надо: жители Башкирии начали перечислять на хоспис от 3 тысяч до 1,5 млн рублей

Сегодня, 3 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях обращение призывом принять участие в соре средств на строительство хосписа. Этот пост оказался, без преувеличения, самым эмоциональным и прочувствованным из всех сообщений, с которыми руководитель Башкирии обращался к землякам, начиная с октября прошлого года.

- Если и есть высшая несправедливость на свете - то это когда тяжело болеют дети, - написал Радий Хабиров, словно выстрелив этими словами в сердца всех, кто их прочитает.

По последним данным, в Башкирии 643 ребёнка страдают сложнейшими заболеваниями. Тяжелобольных взрослых ещё больше. Хоспис мог бы хоть немного облегчить их страдания.

Накануне во время встречи с учредителем фонда «Вера» и членом центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер Радий Хабиров подтвердил намерение построить в республике хоспис до конца 2020 года. А сегодня на его странице появилось предложение строить этот крайне важный объект всем миром.

- Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования, - пояснил свой поступок Радий Хабиров. По его мнению, участие в этом проекте может стать проверкой на зрелость для земляков, добившихся успеха.

По словам Радия Хабирова, часть денег на строительство есть, с понедельника начнется проектирование хосписа. В остальном республика надеется на помощь неравнодушных людей.

Пользователи соцсетей почти сразу после публикации начали отчитываться о перечислении средств на счет фонда «Иман». Причем откликнулись не только состоятельные люди, которые заявили о готовности перечислить суммы от ста тысяч до полутора миллионов рублей на благое дело, но и небогатые, не пожалевшие три тысячи рублей.