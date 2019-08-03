Неделя в Башкирии: страсти на льду, налог на бездетность, что творится с рыбой в реке

Партийный актив регионального отделения «Единой России» получил наставления от своего руководства, как вести избирательную кампанию.

Кандидаты должны быть живыми, напутствовал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. - Людям не нужны те, кто не соприкасается с ними каждый день.

Кроме прочего, депутаты регионального парламента настроены рассмотреть налог на бездетность, как один из механизмов повышения рождаемости.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев опубликовал на своей странице в Фейсбуке мнение о путях решения демографической проблемы, упомянув вероятность возрождения, бытовавшего в советские времена налога на бездетность. Эта реплика вызвала бурю негодования у пользователей соцсети. После чего пост был им удален, но осадок-то остался.

Скоро начнется учебный год. Учителей не хватает, оставшимся обещали гранты. Детей обещают перевести на пятидневку и обеспечить их теплыми туалетами. Кто бы также уверенно пообещал теплую погоду на август.

Уфимцы передают друг другу страшные сообщения, беспокоясь за реку Изяк и качество воды из-под кранов. «Уфаводоканал» опубликовал ответ паникерам на тему качества питьевой воды в столице.

Одно радует: по итогам первого полугодия 2019 года Башкирия укрепилась на лидирующих позициях в борьбе с контрафактным алкоголем. Тем более, что пресекают ее поступление с других государств и регионов.

Здоровье требуется беречь, а то неровен час медики опять начнут качать свои права, к кому побежим за помощью?

Вообще, конечно, лучше заниматься спортом, но тоже честно. Тут про коррупцию в хоккее.

В Башкирии утилизируют тысячи брошенных машин и это неплохо. Потому что на дорогах безопаснее, когда участники движения ездят на современном транспорте, например, таком или таком.

Машины стоят недешево, соблазн велик. Может потому некоторые готовы идти на преступления? Кассир взяла для подруги из банка более 6 млн. рублей, муж второго арестованного кассира сдает ее «с потрохами», а общественник отказывается оплачивать ее адвоката.