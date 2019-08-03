«Да здравствует лето!»: в Башкирию вернется тепло до +28 градусов
Вчера, 18:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Арктический холод покидает территории нашей республики.
Начиная с понедельника, 5 августа, погодная ситуация в Башкирии может измениться в сторону потепления.
Как сообщили в Башгидромете, холодный арктический циклон постепенно покидает территорию нашей республики и направляется в сторону Западной Сибири.
Благодаря этому, начнет сокращаться количество осадков, ослабеет и потеплеет ветер, а температура воздуха станет повышаться.
Таким образом уже с понедельника, с 5 августа, днем столбик термометра может подняться до +23 градусов на основной территории региона, а также до +28 градусов – в южных районах.
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