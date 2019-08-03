«Да здравствует лето!»: в Башкирию вернется тепло до +28 градусов

Начиная с понедельника, 5 августа, погодная ситуация в Башкирии может измениться в сторону потепления.

Как сообщили в Башгидромете, холодный арктический циклон постепенно покидает территорию нашей республики и направляется в сторону Западной Сибири.

Благодаря этому, начнет сокращаться количество осадков, ослабеет и потеплеет ветер, а температура воздуха станет повышаться.