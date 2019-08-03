Чудеса статистики: при снижении рождаемости Башкирия - лидер по этому показателю

Неожиданный рекорд выявили специалисты службы статистики, проанализировав данные о рождаемости в Башкирии. Об этом сообщили в Госкомюсте Башкирии.

Напомним, данная тема осуждалась на текущей неделе на заседании правительства РБ. Сообщалось, что по данным Башкортостанстата, рождаемость в Башкирии упала на 9,9%.

В абсолютных цифрах это выглядит так: за пять месяцев 2019 года в регионе появились на свет 17 421 малыш. К сожалению, этот показатель на 1920 детей меньше, чем в 2018 году.

Однако при всех этих лишенных прогресса данных Башкирия внезапно оказалась лидером среди регионов ПФО по числу рожденных детей. Для сравнения: в Татарстане за пять месяцев родились 17 239 человек. В Самарской области – 11 954. Хуже всего ситуация с рождаемостью в Мадовии и Марий Эл, где родились соответственно 2 421 и 2 721 младенец.