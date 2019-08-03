ЧП на реке Изяк в Башкирии: назван источник отравы, в реке видели мальков

Накануне, 2 августа, ближе к вечеру, в открытом доступе появились предварительные итоги работы специальной группы, созданной по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова. В его составе – руководство Госкомитета РБ по ЧС, минэкологии РБ и других ведомств. Руководит группой первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.

Напомним, информация о гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе появилась еще в конце прошлой недели, но активная аварийно-спасательная операция началась, когда стало понятно, что отравленная вода может попасть в водопровод Уфы и Благовещенска.

Природоохранная прокуратура сразу назвала источник загрязнения – АО «Полиэф», однако произносить слово «виновник» эксперты пока избегают и уточняют, что вредные выбросы могли попасть в реку с дождем.

Как сообщила директор Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии республики Валентина Сафарова, анализ проб воды из реки Изяк показал, что в ней превышено содержание марганца, кислот и органических соединений. После попадания в реку химических элементов произошла биохимическая реакция, резко снизившая содержание кислорода в воде, отчего, собственно, и погибла вся рыба. Ее пришлось утилизировать.

До устья реки Изяк, по словам экспертов, вредные химические компоненты не добрались. В водопровод они также не попали, поскольку водозабор расположен намного выше по течению. Из этого следует вывод, что происшедшее экологическое бедствие не должно отразиться на качестве питьевой воды в Уфе и Благовещенске.

В настоящий момент проникновение вредных веществ в реку предотвращено при помощи дамбы, перекрывшей ливневые стоки от предприятия. Одновременно отравленную воду откачивают в резервуары для очистки и сброса.

Вместе со спасателями на реке в две смены работают и представители АО «Полиэф».

Представители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям мониторят процесс.

По словам Валентины Сафаровой, постепенно вода в реке приходит в норму и уровень кислорода в не повышается. Эксперты даже заметили в ней мальков.