Ближе к празднику: в Уфе снова начались строительные работы в мечети Ар-Рахим

Накануне, 2 августа, стало известно, что в Уфе возобновилось строительство соборной мечети Ар-Рахим. Примечательно, что, по данным телеканала БСТ, работы там начались еще полмесяца назад, но широко известно об этом стало теперь, да и то произошло это почти случайно.

Генеральным подрядчиком является компания «БашкортостанНефтеЗаводСтрой» (в прошлом трест БНЗС). Сначала было проведено обследование знания, а сейчас активность стала заметна снаружи. Ведутся работы на входных группах, наружных сетях и ливневой канализации. Проверили состояние котельной и подвели к мечети тепло по временной схеме, чтобы грядущие холода не помешали продолжать внутреннюю отделку величественного здания.

По уточненным данным, на объекте трудятся около 40 человек. При этом среди спонсоров пока не называется благотворительный фонд «Урал», сообщается, что средства на окончание строительства сейчас находятся в благотворительном фонде «Иман-Башкортостан».

Про точные сроки завершения строительства долгожданного для всех мусульман Башкирии объекта пока информации нет. Известно лишь, что проект будет корректироваться.