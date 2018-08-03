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Ученые США впервые пересадили свинье лабораторно выращенное легкое
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Ученые США впервые пересадили свинье лабораторно выращенное легкое

3 августа 2018, 02:10Общество
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