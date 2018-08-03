Ученые США впервые пересадили свинье лабораторно выращенное легкое

Как написала газета «Известия», сегодня основной проблемой тканевой инженерии является невозможность создания микрососудистых сетей. Которые могли бы поддерживать выживаемость тканей и без протечек выдерживать физиологические уровни давления.

С целью решить эту проблему исследователи взяли на основу белковый матрикс легких свиней. Из них удалили все клеточное содержимое, таким образом обнажив гибкий трехмерный «скелет». Последний поместили в специальный раствор и засеяли собственными клетками животных.

Процедура культивирования заняла около месяца, после чего ученые пересадили свинье. Легкие прижились за две недели. За этот период и другие органы стали формировать сосудистую сеть.

Отмечается, что ни у одного животного с пересаженными органами не случалось реакций, говорящих об отторжении. Уровень кислорода тоже сохранялся в пределах нормы.