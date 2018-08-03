Ученые США впервые пересадили свинье лабораторно выращенное легкое
Ученые Техасского университета из Америки впервые смогли вырастить живые легкие в условиях лаборатории и выполнить успешную пересадку органов подопытным свиньям.
Как написала газета «Известия», сегодня основной проблемой тканевой инженерии является невозможность создания микрососудистых сетей. Которые могли бы поддерживать выживаемость тканей и без протечек выдерживать физиологические уровни давления.
С целью решить эту проблему исследователи взяли на основу белковый матрикс легких свиней. Из них удалили все клеточное содержимое, таким образом обнажив гибкий трехмерный «скелет». Последний поместили в специальный раствор и засеяли собственными клетками животных.
Процедура культивирования заняла около месяца, после чего ученые пересадили свинье. Легкие прижились за две недели. За этот период и другие органы стали формировать сосудистую сеть.
Отмечается, что ни у одного животного с пересаженными органами не случалось реакций, говорящих об отторжении. Уровень кислорода тоже сохранялся в пределах нормы.
Главной целью исследования заключалась в том, чтобы проверить технологию выращивания легких, а также их последующее поведение в организме. Ученые считают, что в скором будущем осуществлять пересадку таких органов можно будет и пациентам.
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