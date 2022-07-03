В Уфе в результате ДТП на улице Ферина погиб водитель внедорожника

В результате ДТП в Калининском районе Уфы трое человек пострадали, а водитель одного из автомлбилей погиб на месте, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Дорожный инцидент с летальным исходом случился минувшей ночью в Калининском районе Уфы на улице Ферина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Сообщается, что в аварии с участием двух автомобилей — грузовиком КамАЗ и внедорожником «Suzuki Jimny» пострадало трое человек. Водителя, находившегося за рулём внедорожника спасти не удалось — в результате инцидента мужчина погиб на месте. Двух девушек — 1980 и 2000 г. р удалось вызволить прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб. Молодой человек 2000 г. р сумел выбраться из искорёженного автомобиля самостоятельно. Все пострадавшие были госпитализированы. Напомним, ранее в Уфе произошло массовое ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух иномарок. В результате аварии пострадали восемь человек, в числе которых оказалась 11-летняя девочка. Отмечается при этом, что в ДТП пострадали как находившиеся в салоне автомобилей пассажиры, так и пешеходы, которых отбросило в результате удара автобуса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter