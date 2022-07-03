В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Вадимом Хисматуллиным

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Вадимом Хисматуллиным
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Вадимом Хисматуллиным
Сегодня, 15:25ОбществоФото: Ильшат Вазигатов/ VK
О церемонии прощания с погибшим от смертельного ранения сержанта Хисматуллина сообщил в соцсетях глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов

В городе Янаул 2 июля состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации 34-летним сержантом Вадимом Хисматуллиным, погибшим в результате смертельного ранения 25 июня. Об этом ранее сообщил в соцсетях глава местной администрации Ильшат Вазигатов.

Траурная церемония состоялась 2 июля на главной площади города Янаул. Как сообщил главы администрации, Вадим Хисматуллин не учился и не жил в Янауле, однако город малой все же является Родной для его родителей и для него самого, добавив при этом, что именно здесь восемнадцатью годами ранее — в 2004 году был похоронен отец погибшего сержанта.

Вадим Хисматуллин самостоятельно призвался служить по контракту 17 мая. Был направлен в Свердловскую область в качестве механика-водителя взвода. Сержант Хисматуллин принимал участие в оборонных мероприятиях по защите граждан Донбасса. А 25 июня он получил смертельное ранение в боевой операции.

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