В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Вадимом Хисматуллиным

В городе Янаул 2 июля состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации 34-летним сержантом Вадимом Хисматуллиным, погибшим в результате смертельного ранения 25 июня. Об этом ранее сообщил в соцсетях глава местной администрации Ильшат Вазигатов.
Траурная церемония состоялась 2 июля на главной площади города Янаул. Как сообщил главы администрации, Вадим Хисматуллин не учился и не жил в Янауле, однако город малой все же является Родной для его родителей и для него самого, добавив при этом, что именно здесь восемнадцатью годами ранее — в 2004 году был похоронен отец погибшего сержанта.
Вадим Хисматуллин самостоятельно призвался служить по контракту 17 мая. Был направлен в Свердловскую область в качестве механика-водителя взвода. Сержант Хисматуллин принимал участие в оборонных мероприятиях по защите граждан Донбасса. А 25 июня он получил смертельное ранение в боевой операции.