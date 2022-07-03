В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Вадимом Хисматуллиным

Траурная церемония состоялась 2 июля на главной площади города Янаул. Как сообщил главы администрации, Вадим Хисматуллин не учился и не жил в Янауле, однако город малой все же является Родной для его родителей и для него самого, добавив при этом, что именно здесь восемнадцатью годами ранее — в 2004 году был похоронен отец погибшего сержанта.