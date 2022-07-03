В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации танкистом

По словам чиновника, служивший танкистом Айнур Хазиев погиб на 22-м году жизни. Также Ишемгулов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что молодой человек был посмертно награжден орденом имени генерала Минигали Шаймуратова.