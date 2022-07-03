В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации танкистом

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации танкистом
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации танкистом
Сегодня, 10:17ОбществоАзамат НуховФото: vk.com // Фидан Ишемгулов
Церемония прощания с погибшим в спецоперации 21-летним Айнуром Хазиевом состоялась 2 июля в селе Зирыклы, сообщает глава администрации Шаранского района республики

Жители села Зирыклы Шаранского района республики простились с погибшим в ходе спецоперации 21-летним Айнуром Хазиевым. Траурная церемония состоялась днем ранее — 2 июля. Об этом сообщил в соцсетях глава местной администрации Фидан Ишемгулов.

По словам чиновника, служивший танкистом Айнур Хазиев погиб на 22-м году жизни. Также Ишемгулов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что молодой человек был посмертно награжден орденом имени генерала Минигали Шаймуратова.

Примечательно, что участие в церемонии прощания с ушедшим из жизни Айнуром Хазиевым наряду с местными жителями также приняли Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, представитель военного комиссариата Башкирии Сергей Нетунаев и представитель воинской части Иван Катников.

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