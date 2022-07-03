В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации танкистом

Жители села Зирыклы Шаранского района республики простились с погибшим в ходе спецоперации 21-летним Айнуром Хазиевым. Траурная церемония состоялась днем ранее — 2 июля. Об этом сообщил в соцсетях глава местной администрации Фидан Ишемгулов.
По словам чиновника, служивший танкистом Айнур Хазиев погиб на 22-м году жизни. Также Ишемгулов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что молодой человек был посмертно награжден орденом имени генерала Минигали Шаймуратова.
Примечательно, что участие в церемонии прощания с ушедшим из жизни Айнуром Хазиевым наряду с местными жителями также приняли Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, представитель военного комиссариата Башкирии Сергей Нетунаев и представитель воинской части Иван Катников.