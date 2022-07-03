Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото будущего памятника генералу Шаймуратову

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото будущего памятника генералу Шаймуратову
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото будущего памятника генералу Шаймуратову
Сегодня, 18:30ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Фотографиями памятника знаменитому полководцу, который установят в Уфе на Советской площади, глава региона поделился сегодня в соцсетях

Глава республики Радий Хабиров опубликовал сегодня опубликовал в своих соцсетях пост, в котором показал фотографии памятника генералу Шаймуратову, который планируется установить в Уфе в ближайшее время.

По словам Радия Хабирова, увидеть памятник, автором которого выступил скульптор Салават Щербаков, ему удалось в рамках рабочей поездки, когда глава региона через Москву возвращался из Минска. При этом Хабиров отметил, что данный памятник является данью уважения и благодарности республики генералу и всем воинам региона.

Фото:Радий Хабиров/ Telegram

Напомним, что памятник генералу Шаймуратову уфимцы смогут увидеть уже 11 октября- в День республики. Известно, что памятник должен украсить собой Советскую площадь в Уфе, куда уже несколько раз «сбегал» с работы глава региона Радий Хабиров.

Также ранее Mkset рассказывал о ходе ремонтных работ на Советской площади. Так, на благоустройство Советской улицы и самой площади в Уфе уже было выделено порядка 245,6 млн рублей, при этом, как стало известно несколькими днями ранее, власти намерены потратить ещё около 94 миллионов рублей на мероприятия по благоустройству. Подробнее о том, что за эту сумму будет необходимо сделать подрядчику, Mkset рассказывал здесь.

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