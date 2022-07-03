Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото будущего памятника генералу Шаймуратову

Также ранее Mkset рассказывал о ходе ремонтных работ на Советской площади. Так, на благоустройство Советской улицы и самой площади в Уфе уже было выделено порядка 245,6 млн рублей, при этом, как стало известно несколькими днями ранее, власти намерены потратить ещё около 94 миллионов рублей на мероприятия по благоустройству. Подробнее о том, что за эту сумму будет необходимо сделать подрядчику, Mkset рассказывал здесь.