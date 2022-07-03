Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото будущего памятника генералу Шаймуратову

Глава республики Радий Хабиров опубликовал сегодня опубликовал в своих соцсетях пост, в котором показал фотографии памятника генералу Шаймуратову, который планируется установить в Уфе в ближайшее время.
По словам Радия Хабирова, увидеть памятник, автором которого выступил скульптор Салават Щербаков, ему удалось в рамках рабочей поездки, когда глава региона через Москву возвращался из Минска. При этом Хабиров отметил, что данный памятник является данью уважения и благодарности республики генералу и всем воинам региона.
Напомним, что памятник генералу Шаймуратову уфимцы смогут увидеть уже 11 октября- в День республики. Известно, что памятник должен украсить собой Советскую площадь в Уфе, куда уже несколько раз «сбегал» с работы глава региона Радий Хабиров.
Также ранее Mkset рассказывал о ходе ремонтных работ на Советской площади. Так, на благоустройство Советской улицы и самой площади в Уфе уже было выделено порядка 245,6 млн рублей, при этом, как стало известно несколькими днями ранее, власти намерены потратить ещё около 94 миллионов рублей на мероприятия по благоустройству. Подробнее о том, что за эту сумму будет необходимо сделать подрядчику, Mkset рассказывал здесь.