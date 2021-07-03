В Минздраве Башкирии рассказали, как перенести жаркую погоду

В министерстве здравоохранения Башкирии дали рекомендации о том, как перенести жаркую погоду. Высокая температура воздуха особенно опасна для пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ведомстве отметили, что при температуре воздуха выше +25 градусов следует сократить время пребывания на улице и выходить только в те часы, когда жара спадёт, после 16:00 часов. Если столбик термометра достигнет отметки более 30 градусов, то гулять лучше после 20:00 часов. На работу рекомендуется идти раньше обычного графика, чтобы не застать жару. Тем, кто вынужден находиться на улице после 10:00 часов, следует держаться в тени и идти не спеша. также нужно брать с собой питьевую воду и надевать головной убор. Освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте можно при помощи влажных салфеток. Не нужно забывать и физических упражнениях, которые лучше вечером. Малоподвижный образ жизни в жару может вызвать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Полезны вечерние прогулки при комфортной температуре. Выбирать одежду нужно из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух. Во избежание ожогов кожи не стоит надевать излишне открытую одежду, также нужно наносить солнцезащитные средства. В помещении лучше не открывать окна и балконные двери, чтобы не допустить попадание в комнату перегретого воздуха с улицы. Специалисты советуют не включать кондиционер на слишком низкие температуры, так как это может привести к тепловому шоку после выхода на улицу в жаркие часы и простуде или даже пневмонии. Полезно в течение дня несколько раз принимать прохладный душ. В жаркую погоду нужно отказаться от алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания, следует писать больше воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов. Если возникли слабость, головная боль, головокружение, тошнота, озноб, то нужно обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы могут указывать на тепловой удар.

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