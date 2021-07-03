В девяти районах Башкирии запретили посещать леса до конца июля

В девяти районах Башкирии запретили посещать леса до конца июля
В девяти районах Башкирии запретили посещать леса до конца июля
3 июля, 12:52ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Минлесхоз РБ
В некоторых районах Башкирии ограничили посещение лесов и въезд в них на машинах из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза республики.

В ведомстве пояснили, что с установлением аномально жаркой погоды в лесах региона сохраняется 4-5 классы пожарной опасности. Из-за отсутствия осадков с апреля по июнь в горно-лесной зоне и в районах Зауралья республики возникла почвенная засуха. Также с июня участились грозы, из-за чего увеличилось количество лесных пожаров. Так, в Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Хайбуллинском, Учалинском районах с 20 июня по 2 июля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 220 гектаров.

В связи с этим с 5 июля по 25 июля вводится запрет на пребывание людей в лесах и въезд в них автомобилей в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах.

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