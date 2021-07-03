Стали известны подробности о пострадавших при ДТП в Кушнаренковском районе

Стали известны подробности о пострадавших при ДТП в Кушнаренковском районе
Стали известны подробности о пострадавших при ДТП в Кушнаренковском районе
3 июля, 15:12ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Водитель «Лады Ларгус» был частным извозчиком, а одна из погибших — беременна. Рассказываем, что известно о жертвах аварии в Кушнаренковском районе, которая произошла 2 июля.

Ранее стало известно, что погибшие в страшном ДТП были пассажирами автомобиля «Лада Ларгус», который осуществлял перевозку людей по маршруту Уфа — Дюртюли. Судя по странице в социальной сети водителя машины, он был частным извозчиком, поскольку он состоит в сообществах для попутчиков.

Как сообщил Mkset знакомый двух погибших женщин Альберт, одна из них была на восьмом месяце беременности. По неподтвержденным данным, она вместе с матерью возвращалась из уфимской клиники.

Также известно, что в результате аварии погибли пять женщин и один мужчина, водитель «Лада Ларгус» получил травмы. Кроме того, пострадали водитель и пассажирки «Нивы», две женщины — жители Кировской области, их доставили в больницу.

Напомним, трагедия произошла вчера, 2 июля. У грузового автомобиля марки «Scania», двигавшегося в сторону Уфы на 1284 километре автодороги М-7, отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». Легковая машина столкнулась с «Нивой» и загорелась.

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