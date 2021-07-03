Правительство России одобрило законопроект об индексации выплат жертвам преступлений

Правительство России одобрило законопроект об индексации выплат жертвам преступлений
Правительство России одобрило законопроект об индексации выплат жертвам преступлений
3 июля, 12:23ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Законопроект направлен на установление механизма индексации присужденных человеку денежных сумм, когда выплаты затягиваются.

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий повышать в случае долгого ожидания гражданам выплаты, которые были присуждены судом. На повышение смогут рассчитывать, например, жертвы преступлений. Об этом сообщает «Российская газета».

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на установление механизма индексации присужденных человеку денежных сумм, когда выплаты затягиваются.

При этом индексация применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить компенсацию, а единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год только в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями, в пользу потерпевших взыскано более 5,9 млрд руб.

выплаты
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