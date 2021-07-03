МВД Башкирии взыскивает с активистки миллион рублей за сверхурочную работу на митинге

Согласно исковому заявлению, фото которого Ольга опубликовала на своей странице в социальных сетях, она является организатором митинга в поддержку Алексея Навального с участием более двух тысяч человек, который прошёл в Уфе 31 января.
Истец просит суд взыскать ущерб в виде затрат на выплату сотрудникам полиции за сверхурочную работу. Как говорится в документе, в день проведения мероприятия для обеспечения порядка работал 471 полицейский, которым по итогу рабочего дня суммарно выплатили 1,1 млн рублей.