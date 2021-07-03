МВД Башкирии взыскивает с активистки миллион рублей за сверхурочную работу на митинге

МВД Башкирии взыскивает с активистки миллион рублей за сверхурочную работу на митинге
МВД Башкирии взыскивает с активистки миллион рублей за сверхурочную работу на митинге
3 июля, 11:58ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Экс-активистка уфимского штаба Алексея Навального (деятельность штаба прекращена судом, сама организация признана экстремистской) Ольга Комлева сообщила об исковом заявлении МВД Башкирии против неё. По её словам, ведомство взыскивает с женщины 1,1 млн рублей.

Согласно исковому заявлению, фото которого Ольга опубликовала на своей странице в социальных сетях, она является организатором митинга в поддержку Алексея Навального с участием более двух тысяч человек, который прошёл в Уфе 31 января.

Истец просит суд взыскать ущерб в виде затрат на выплату сотрудникам полиции за сверхурочную работу. Как говорится в документе, в день проведения мероприятия для обеспечения порядка работал 471 полицейский, которым по итогу рабочего дня суммарно выплатили 1,1 млн рублей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы