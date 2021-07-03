Раскрыта личность водителя машины, в которой погибли шесть человек в Башкирии

Известно, что погибшие были пассажирами автомобиля «Лада Ларгус», который осуществлял перевозку людей по маршруту Уфа — Дюртюли. Водителем машины оказался 53-летний Раних. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Но виноват ли водитель в этом происшествии? Журналист Mkset пообщался с бывшей одноклассницей водителя «Лады Ларгус», которая сообщила, что в ГИБДД заключили, что его вины нет.