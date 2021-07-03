Раскрыта личность водителя машины, в которой погибли шесть человек в Башкирии

Известно, что погибшие были пассажирами автомобиля «Лада Ларгус», который осуществлял перевозку людей по маршруту Уфа — Дюртюли. Водителем машины оказался 53-летний Раних. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Но виноват ли водитель в этом происшествии? Журналист Mkset пообщался с бывшей одноклассницей водителя «Лады Ларгус», которая сообщила, что в ГИБДД заключили, что его вины нет.
— Человек очень отзывчивый, прямолинейный, трудолюбивый,
— рассказывает женщина о водителе.
По её словам, у Раниха есть сын, который окончил первый класс. Сейчас мужчина находится в реанимации в уфимской больнице № 21. Его одноклассники переживают за его здоровье и дальнейшую судьбу, отметила она.
Женщина добавила, что машина, которая стала участником ДТП, ему не принадлежит. Раних работает в частной организации, осуществляющей перевозки людей.
— Опытный водитель. Дюртюли — город маленький, работы нет, если есть мало оплачиваем, вот и таксуют. Машины такси все на газу, их там много ездят в Уфу. У них есть работодатель, который отвечает за машины, — подчеркнула она.
Знакомый женщины, по её словам, в день аварии проезжал по этой же трассе и сумел пообщаться с сотрудниками ГИБДД. Они заявили, что вины водителя «Ларгуса» в произошедшем нет.
Напомним, у грузового автомобиля марки «Scania», двигавшегося в сторону Уфы на 1284 километре автодороги М-7, отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». Легковая машина столкнулась с «Нивой» и загорелась.