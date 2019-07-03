Высокий суд Ирландии принял решение в пользу «Тольяттиазота»

В январе текущего года Высокий суд Ирландии обвинил по трем искам компании, которые являются владельцами 70% акций ТоАЗа, против 11 ответчиков. Их признали причастными к рейдерскому захвату завода.

Также, как сообщает издание «Новые известия», 27 июня суд удовлетворил иск против ответчика Евгения Седыкина. Теперь он должен возместить ущерб за неправомерную инициацию судебных тяжб и мошеннические действия по отношению к ТоАЗу. В 2015 году Седыкин организовал фективные собрания акционеров завода, после которых было принято постановление о назначении нового состава руководителей, которые позднее потребовали от ТоАЗа вознаграждение в размере 10% от чистой прибыли. Кроме того, была доказана вина Седыкина в том, что тот попытался незаконно присвоить себе шесть миллиардов рублей и ценные бумаги других акционеров компании. Но ареста ему удалось избежать.

Сегодня он проходит как потерпевший по иску миноритарных акционеров против ТоАЗа, а также участвует в уголовной преследовании по отношению к бывшим владельцам завода, инициаторами которого стал владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Судебные разбирательства против топ-менеджеров ТоАЗа длятся в Комсомольском районном суде города Тольятти уже семь лет. Бывших владельцев и руководителей завода обвиняют в присвоении выручки после незаконной реализации за рубежом продукции по заниженной стоимости. Это, по мнению истцов, нанесло ущерб всем акционерам. Однако все улики указывают на то, что продукция была продана по закону, а ТоАЗ в полном объеме получил средства. Кроме того, были уплачены налоги, а вырученные деньги реализованы в пользу дальнейшего развития предприятия.

За все время рассмотрения дела следователи опирались на показания Седыкина, который и сам не чист на руку и которого признали виновным в рейдерском захвате. Из этого следует, что местное «правосудие» потакает интересам Мазепина, который сам является гражданином Латвии, а также участвует в финансировании латвийских профашистских организаций.

Коллектив ТоАЗа 23 мая этого года направил письмо главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву, где было сказано, что завод целенаправленно привлекли в судебные разбирательства как потерпевшую сторону. Работники уверены, что все это разбирательство является частью спланированной недружественной кампании, которая тянется уже 10 лет.

Отдавая отчет в том, что обвинение по данному делу является несостоятельным, СК РФ возбудил еще одно дело против бывших руководителей ТоАЗа, которое соответствует статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

В этом году во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости либерализации данной статьи. Он подчеркнул, что в нынешнем варианте она имеет очень большие недостатки: под уголовное преследование можно подвести абсолютно любой совет директоров компании, особенно если один из членов совета замешан в преступных махинациях. Можно сказать, что в деле ТоАЗа существует расхождение между мнением президента страны и действиями правоохранителей, которые пытаются оправдать тех, кто произвел рейдерский захват.

В Высоком суде Ирландии скоро также рассмотрят дело против еще одной компании, принадлежащей Дмитрию Мазепину, — Eurotoaz Ltd.

Объем акций, которые пытались получить рейдеры, составляет два миллиарда долларов, при том, что само предприятие оценивается в три миллиарда долларов. В случае доказательства связи Eurotoaz Ltd и Седыкина с «Уралхимом» Мазепину придется выплатить огромную компенсацию.