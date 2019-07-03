Врачи перинатального центра Уфы выступили в поддержку неонатолога Элины Сушкевич

Профсоюз работников здравоохранения Башкортостана направил президенту России Владимиру Путину обращение в защиту врача-неонатолога, арестованного следственным комитетом Калининграда по обвинению в умышленном убийстве новорожденного и недопустимости государственной политики по уголовному преследованию медиков.

В ноябре прошлого года в калининградском роддоме №4 реаниматолог областного перинатального центра Элина Сушкевич была вызвана для обеспечения перевозки к новорожденному с массой тела 700 грамм на 23-ей недели беременности. Несмотря на предпринятые врачом действия новорожденного не удалось спасти (согласно статистике во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5–10%). По факту смерти новорожденного следственным комитетом было возбуждено уголовное дело и Элине Сушкевич предъявлено обвинение в предумышленном убийстве малолетнего (ст. 105, ч.2 УК РФ). Она была арестована и помещена в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена судом и сейчас она находится под домашним арестом.

Петицию в защиту Сушкевич уже подписали более 106 тысяч человек. Главные врачи перинатальных центров выступили в защиту коллеги, педиатры стали размещать в соцсетях фотографии с лозунгом «#Я Элина Сушкевич», протестуя против уголовного преследования медиков.

- В Башкирии с начала года только адвокатом профсоюза работников здравоохранения ведется 5 уголовных дел против врачей – школьного фельдшера из Нефтекамска, кардиолога-хирурга из Стерлитамака. Уголовное дело 3 врачей психоневрологического диспансера Кумертау, пытавшихся поместить психиатрического больного на лечение, до сих пор не прекращено. Хотя Верховный суд Башкортостана встал на сторону медиков. И это только известные нам за шесть месяцев случаи, когда медики обращались в профсоюз за юридической защитой, - отмечает Виталий Манзюков, заведующий правовым отделом профсоюза работников здравоохранения РБ. – Масштаб уголовного преследования медиков республики и реальные цифры уголовных дел сложно представить.

Фото: vk.com

От лица медицинского сообщества Башкирии профсоюз потребовал ужесточения ответственности за нападения на медработников при исполнении им обязанностей, личного вмешательства Владимира Путина в дело Элины Сушкевич, реального введения механизма страхования профессиональной ответственности медицинских работников на случаи возникновения медицинских ошибок с выделением дополнительного финансирования, а не за счет существующего дефицитного бюджета учреждений здравоохранения.

К обращению профсоюза прикреплены реальные мнения медиков относительно действий Следственного комитета: часть из них уже ушла из профессии, многие готовы ее покинуть из-за осуществляемой следственным комитетом политики. Одновременно профсоюзом начата подготовка обращений во Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию труда. Добиваться прекращения незаконного преследования медиков профсоюз готов, в том числе акциями протеста.