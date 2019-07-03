В Сибай вновь приедут члены совета по правам человека для решения вопроса о карьере
3 июля, 13:40ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Муниципалитет Сибая запросил помощь в ликвидации оставшихся очагов тления у экспертов Совета по правам человека, сообщили в группе «Сибай, дыши».
В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека согласились принять приглашение мэра Сибая Рустема Афзалова.
Члены Совета, во время своего визита в Сибай, в случае запроса готовы оказать помощь по ликвидации очагов тления.
На следующей неделе в составе группы приедет эксперт по шахтным пожарам Григорий Куксин. Это будет предварительный визит для оценки обстановки на месте, возможности использования специального оборудования.
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Фото: vk.com
Напомним, ранее в СПЧ опубликовали свои рекомендации по поводу ситуации в Сибае. Эксперты провели три дня в городе.
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