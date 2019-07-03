В Сибай вновь приедут члены совета по правам человека для решения вопроса о карьере

В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека согласились принять приглашение мэра Сибая Рустема Афзалова.

Члены Совета, во время своего визита в Сибай, в случае запроса готовы оказать помощь по ликвидации очагов тления.

На следующей неделе в составе группы приедет эксперт по шахтным пожарам Григорий Куксин. Это будет предварительный визит для оценки обстановки на месте, возможности использования специального оборудования.

Фото: vk.com