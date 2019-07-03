Фото: pxhere.com
В Москву прибудет спецпосланник генсека ООН по Сирии
3 июля, 15:57Общество
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Четвертого и пятого июля Москву посетит специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен.
По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, зарубежный гость намерен обсудить со своими российским коллегами ситуацию в Сирии. Об этом пишет RNS.
Педерсен проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры состоятся в пятницу. Предположительно, стороны затронут тему авиаударов Израиля по территории Сирии.
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