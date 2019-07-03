В Башкирии продолжат идти дожди и сильные ливни
3 июля, 10:09ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Сегодня, 3 июля, в восточных районах Башкирии сохранятся очень сильные дожди и сильные ливни.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами сильные, а по востоку очень сильные. Пройдут сильные ливни, в западных районах небольшие дожди, локально грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, днем +17+22°, по югу до +25°. На автодорогах ночью и утром местами туман 500 метров и менее, днем дымка 1-2 км.
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