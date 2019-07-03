В Башкирии имамов не просили установить камеры наблюдения от ФСБ в мечетях

В казанских СМИ появилась информация, что в Татарстане в мечетях требуют установить дополнительные видеокамеры. Об этом инциденте более подробно рассказал имам-хатиб казанской мечети «Миргазиян» Габдрауф Забиров корреспондентам «Радио Свобода».

Забиров сообщает, что ему позвонили некие люди, которые представились сотрудниками «Таттелекома» и потребовали установить дополнительные три камеры наблюдения на территории мечети. Когда имам поинтересовался для какой цели, им ответили, что такое поручение поступило от ФСБ.

- Я сказал, что у нас есть восемь своих камер. Они говорят, что им дали такую установку из ФСБ. На этой территории есть прямой начальник муфтията, по шариату я ему подчиняюсь, и гарант Конституции Республики Татарстан Рустам-афанде (Президент РТ Рустам Минниханов – авт). Вот если от них есть бумага, надо поговорить, приходите, - рассказал имам.

После этого случая Габдрауфа Забирова перед мечетью ожидала, по его словам, толпа людей. Один из них рассказал, куда именно хотят поставить камеры.

- Я спросил у них, позволит ли наш сервер, воспримет ли эти камеры. Они говорят, нет, эти камеры напрямую к серверу ФСБ будут выходить. Извините, это что, круглосуточная слежка за тем, кто заходит в Дом Аллаха? Как это воспринять: - задается вопросом духовное лицо.

Забиров не позволил установить в мечети «Миргазиян» эти видеокамеры, но уточнил, что некоторые имамы согласились это сделать.

Медиакорсеть пообщалась на эту тему с имам-наибом Первой соборной мечети Альфредом Давлетшином. Он сообщил, что такие предложения от ФСБ к имамам республики не поступали.

- Я в курсе ситуации в Татарстане. К нашим имамам с такой просьбой не обращались. В словах имама есть правда, в исламе запрещена слежка. Наши камеры стоят ради безопасности и для трансляции. С другой стороны, информация об установке камер ему поступила от третьих лиц, тогда как сотрудники ФСБ могут напрямую попросить об этом. Они не враги нам, их работа тоже важна. Конечно, последние десятилетия сотрудники правоохранительных органов имеют лишние предрассудки относительно мусульман, - ответил имам-наиб.

Получить оперативный комментарий от и.о. председателя ДУМ Башкирии не удалось.