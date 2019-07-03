Ученые: килограмм холодца в день поможет сохранить суставы здоровыми

Как сообщает издание «Новые известия», в 2016 году специалисты из пяти мировых университетов США, Канады, Новой Зеландии и Австралии изучали жителей диких племен в Боливии. В итоге эксперты установили, что даже самые старшие представители этого народа не страдают от боли в спине или суставах. Ко всему прочему были организованы раскопки, которые лишь подтвердили гипотезы ученых - состояние суставов скелетов было в идеальном состоянии. По мнению экспертов, причина отменного здоровья опорно-двигательного аппарата боливийцев кроется в их кочевом образе жизни. Было установлено, что каждый человек здесь в день проходит около 15 тысяч шагов.

Тем не менее только 15% россиян в ходе исследования назвали эту цифру. Остальные 73% респондентов сообщали совершенно другие данные. При этом более 45% опрошенных признались, что готовы немедленно обратиться к врачу за помощью из-за болей в суставах. 28% предпочли йодовую сетку и эластичный бинт, а еще 27% сказали, что используют обезболивающие и временно приостанавливают физические нагрузки.

Интересно, что в ходе опроса было также зафиксировано снижение популярности народных средств. Примерно 17%-20% россиян полагают, что излечиться от боли в суставах можно при помощи холодца. Другие 60% не разделяют их точку зрения и уверены, что этот народный метод никак не поможет в борьбе за здоровье. Ученые же говорят, что для получения необходимого количества микроэлементов придется съесть не менее килограмма холодца.

Однако сегодня медицина не стоит на месте и существуют более рациональные решения. К одним из таких относятся биологически активные добавки (БАД). В частности, справится с проблемами суставов поможет комплекс NEM.