У ветерана-«афганца» в Уфе дважды отобрали земельный участок и выгнали из квартиры

Первый мошенник

Зульфар Закирович Юнусов прошел афганскую и африканскую войны в качестве военного летчика 1 класса, дослужился до должности подполковника. Из войн он вернулся с 9-ю ранениями – инвалид II группы. Оказался в запасе в начале 90-х, тогда и ему выделили участок земли в родной Уфе, который сегодня мошенники пытаются отобрать обманным путем.

Участок, предназначенный для строительства одного дома, находится в Кировском районе города и примыкает к небольшому озеру. Захар Захарович (так обычно представляется Юнусов), с удовольствием начал развивать свой участок: создал собственное фермерское хозяйство, разводил рыб и гусей. После этого и озеро было присоединено к земле Юнусова. Только вот никак дом не мог достроить: то денег не хватало, то времени.

Фото: Mkset.ru

Так продолжалось до начала нулевых, пока Захар Захарович не решил продать свой участок и на эти деньги купить квартиру в Уфе. Нашелся риелтор – некий Частоступов. Однако ветерану войны не повезло – риелтор оказался мошенником, под предлогом продажи земли, он оформил ее на себя. Юнусов вовремя раскусил мошенника, и начал с ним судиться.

Тут появился другой риелтор.

- Петра Кондратьева мне посоветовал мой сослуживец. Поэтому я к нему изначально отнесся с доверием. В скором времени, он полностью расположил к себе, - вспоминает Захар Захарович.

Как выяснилось позже, нужно было учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их.

Второй мошенник

Петр Кондратьев пообещал ветерану многое. Довести до победы судебные тяжбы против Частоступова, а затем сделать то, что мошенник не сделал: продать землю и купить квартиру. Для убедительности мужчина в ближайшее время начал искать квартиру. И нашел на улице Айская.

Захару Захаровичу он предложил пока купить на свои деньги, чтобы тот мог переехать. Бывший военный поверил и заехал.

Некоторое время спустя стало известно решение суда по иску против Частоступова. Суд решил, что земля принадлежит Захару Захаровичу, но для этого нужно было заново оформить участок в собственность. Для этого Кондратьев попросил оформить доверенность на представителя Юнусова - Гумерова.

- В принтере печатали бумагу, каждую страницу он ненадолго давал мне, чтобы я ознакомился. Ничего такого сомнительного не было, я брал и подписывал. Позже только выяснилось, что эта была генеральная доверенность, согласно которой представитель Кондратьева - Мурашов - получал мою почту, распоряжался доходами и мог получить афганские деньги – 200 тысяч рублей, - рассказывает Юнусов.

Для того, чтобы оформить участок на него, они ходили в Росреестр вместе. Только потом он узнал, что судебное решение Кондратьев не показывал сотрудникам ведомства, а землю оформил на себя.

Кондрашов подделывал подписи Захара Захаровича Фото: Mkset.ru

- На Айской он меня заселил в трехкомнатную квартиру, а потом пересилил в однушку на Нежинской. После того, как землю оформили, он начал выгонять меня и из этой квартиры. Заявил, что мне теперь ничего не принадлежит, - рассказывает Юнусов.

Бывший военный только в этот момент понял, что его обманули второй раз. Обращение в полицию не дало ничего, так как в руках Кондратьева был поддельный документ, согласно которому Юнусов получил 1 млн 300 тысяч рублей за свою землю. Этот поддельный документ он зарегистрировал тогда в Росреестре.

- В судебном решении было написано, чтобы производить с землей какие-либо манипуляции, для начала нужно заново зарегистрировать на мое имя. Однако Кондратьев не показал решение суда в Росреестре, а там не стали вникать, - вспоминает мужчина.

Хронология событий Фото: Mkset.ru

В старости лет в съемной квартире

Сейчас Захару Захаровичу негде жить, он вынужден снимать квартиру в пожилом возрасте и работать охранником ювелирного магазина, чтобы оплатить ее. Тем временем Кондратьев на его участке земли построил три коттеджа в обход градостроительного плана Уфы. Причем, в документе о межевании участка вновь стоит поддельная подпись бывшего владельца. Здания не только построены, уже два из них проданы компаньонам Кондратьева.

Бывший военный, по заданию страны около 10 лет воевавший в Афганистане, в Анголе, имеющий 2 ордена Красной звезды, орден за службу Родине, медаль за отвагу, множество других наград добивается справедливости. И пока безуспешно.

Мнение

Айдар Хызыров, юрист, эксперт в сфере недвижимости и строительства:

- В данной ситуации налицо противозаконные мошеннические действия группы лиц по предварительному сговору с целью завладения чужим имуществом. Нужно добиваться от правоохранительных органов （в первую очередь прокуратуры）возбуждения уголовного дела. Если факт подделки мошенниками подписи собственника на регистрационных документах подтвердится, то привлечь виновных к уголовной ответственности не составит труда.

Оспорить право собственности, которое в настоящее время оформлено на мошенников, можно будет только после того, как следствие и суд признают действия риэлторов противозаконными.