Творчество, любопытство и инновации: энергия сотрудников на пути к успешному бизнесу

Крупные кредиты

Поэтому чем эффективней игрок передает энергию своего тела, тем более значимый успех ожидает его клуб. Это двумерная задача, и фокус в том, чтобы скоординировать действия игроков так, чтобы они могли быть последовательно воспроизводимыми. Точно так же в бизнесе необходимо направлять свои усилия на дальнейший успех, который зачастую зависит от кредита под ооо . В бизнесе, как и в игре, нужны правильные действия «игроков», которые наполнены «энергией», чтобы вырваться из «нормального» в «экстраординарное». Ниже приведены несколько идей Марка Кинга о том, как достичь этой энергии:

1) правильный путь – пусть высокие цели движут «игроками». Каждая компания или группа нуждается не только в наборе задач, но и в желательной цели. Амбициозная идея вызывает вопрос «как» и мотивирует людей на действия, выходящие за рамки оговоренных обязанностей и зарплаты.

2) инновационный менталитет – более быстрый цикл продукта. Для достижения постоянного роста необходима новая бизнес-модель. Марк знал, что одной из отличительных черт ведущей компании является последовательное создание новых продуктов. В результате Марк пошел по пути «неустанных инноваций», когда срок цикла разработки продукта сокращается с 3-5 лет до одного года. Создавая процесс, который позволяет получать минимум один новый продукт в год, компания всегда имела что-то, чего можно было ожидать (цель), что-то, над чем нужно работать (задача), и отправную точку для создания новой «энергии» и направления ее в нужное русло. Сотрудники компании по достоинству оценили этот подход.

3) пусть творчество заполнит пробелы. Одно из самых глубоких убеждений Марка касалось роли креативности в росте компании. Марк отмечает, что зачастую исполнение ограничивается не деньгами, а идеями. Идеи более ценны и поэтому нуждаются в культивировании. Наличие миллионов долларов для запуска продукта может быть препятствием, поскольку вы можете передать задачу тому, кто не знает запросов и возможностей потенциальных потребителей. Кроме того, когда у вас нет денег, творчество может заполнить пробел между ограниченными ресурсами и выполнением задачи.