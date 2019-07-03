Стоматология ужаса: В Башкирии 3-летней девочке в больнице изуродовали лицо

Когда маленькой жительнице поселка Кандры Туймазинского района Башкирии Юлиане было три годика, это было в 2015 году весной, у нее заболел зуб. Мама отвела девочку в местную больницу – Кандринское отделение Туймазинской центральной районной больницы – где местный стоматолог, осмотрев ребенка, сказал, что нужно больной зубик удалить.

На первый взгляд ничего необычного: в этом возрасте у детей еще первые молочные зубы, первый кариес, зубы все-равно выпадут, можно и удалить. Только вот девочке от этого легче не стало, боль никуда не исчезла. Более того, стало опухать лицо, поднялась температура.

Первый визит к врачу и первое удаление произошло 23 марта 2015 года. На следующий день, 24 числа, девочку снова отвели к этому же врачу.

- Стоматолог сказал, что вчера удалил неправильный зуб, и что сегодня надо удалить следующий зуб, – говорит мама Юлианы.

Возможно, врач тоже подумал, что зубы молочные, все-равно, скоро выпадут, так что ничего страшного в том, что вчера ошибся: подумаешь, удалить пару лишних зубов. Только вот эта ошибка, возможно (в настоящее время назначена экспертиза) могла привести к очень серьезным последствиям.

Свою экспертизу уже провела страховая компания, которая в действиях врача-стоматолога нашла ошибки. Во-первых, перед удалением зуба ребенку не провели рентгенографическое исследование – снимок не сделали. Поэтому «вчера по ошибке не тот зуб удалил» выглядит вполне логично, как бы ужасно это ни звучало, потому что врач дергал зуб реально наугад.

Во-вторых, ребенку в первый день не были назначены необходимые противовоспалительные лекарства. Эти недочеты зафиксированы в результатах экспертизы, проведенной страховой компанией и в определении суда, который назначил комплексную экспертизу по делу.

Фото: Mkset.ru

Дальше больше. После удаления второго зуба, состояние девочки не улучшилось, поднялась температура до 39 градусов, пришлось вызывать «скорую». Утром следующего дня, 25 марта, Юлиану снова оказалась в стоматологическом кресле у того же врача. Со слова матери ребенка, врач «поковырял и сказал удалить третий зуб». А еще сказал прийти на прием на осмотр через 5 дней 30 марта. Запомним эту дату: прийти на осмотр 30 марта, через пять дней.

После удаления третьего зуба Юлиане легче так и не стало.

- На ребенка невозможно было смотреть: все лицо отекшее, девочка не ест, не пьет, – рассказывает мама ребенка.

Вечером 25 марта (утром того же дня выдернули третий зуб) девочку отвезли уже в саму Туймазинскую больницу. Там сказали, что придется делать операцию и оставили на ночь, поставив капельницу. Операцию не сделали и утром следующего дня, 26 марта, Юлиану срочно отвезли в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии и тут же в этот же день положили на операционный стол, где девочке пришлось пережить четыре серьезные операции.

Кто-то может сказать: а что ж матерь-то девочки не забила тревогу сразу и тут же не поехала в столицу. Здесь надо понимать: Кандры – это деревня, здесь принято неукоснительно верить врачам и другим государевым людям.

Это в Уфе можно зайти в Facebook, обозначить проблему и тут же сбегутся десятки «специалистов», может быть, даже специалисты придут на помощь, насоветуют массу всего, иногда даже по делу, контактами поделятся, несколько человек обязательно в комментариях #инцидент упомянут и какие-то известные фамилии протэгают. В деревне так не принято: что врач прописал, значит, так и надо.

Фото: Mkset.ru

Первую операцию Юлиане сделали 26 марта в день госпитализации. Вторую операцию сделали 30 марта, так как состояние не улучшалось, отек не сходил. Напомним, что районный стоматолог на день, когда девочке делали уже вторую сложную операцию, на 30 число назначил всего лишь прием и осмотр. Видимо, так же на ощупь, наугад, без рентгена. Может, он, конечно, насквозь умеет видеть. Но это вряд ли. Тем временем, все эти первые дни промедления у девочки натурально гноилось лицо.

Третью операцию провели 13 апреля – вскрыли глазницу, почистили. 7 мая была проведена четвертая операция – сиквестрэктомия верхней левой челюсти. Непонятное слово, которое обозначает достаточно неприятную, если не сказать, ужасную вещь – это удаление сгнивших кусочков челюсти.

После всех этих лечебных мероприятий страховая компания провела свою экспертизу действий врача Туймазинской больницы, точнее, ее кандринского отделения. Кстати, мать девочки, по ее словам, с результатами экспертизы знакомить не хотели, их ей выдали только после того, как она обратилась в Росздравнадзор.

В определении Туймазинского районного суда, который изучил ситуацию и экспертизу страховой компании, записано, что в результате всех лечебных мероприятий у девочки произошла деформация лицевого отдела черепа.

Фото: Mkset.ru

Это произошло, в том числе, возможно (окончательная экспертиза даст ответ) из-за того, что противовоспалительные препараты девочке назначили не в первый день. В частности, районный врач заметил гной только при удалении третьего зуба. Ну, мы же помним, он почему-то предпочел рентген не делать.

В итоге на третий день местный врач назначил маленькой пациентке антибиотики, но они оказались, что называется, лошадиной дозы. В аптеке, со слов матери, даже удивились, отпуская лекарство, что оно прописано трехлетнему ребенку. А вызванная на дом фельдшер отказалась делать этот укол ребенку все по той же причине: он не детский. В итоге третий после обращения за помощью день промедления. Все эти три дня череп девочки гнил, что в итоге привело к удалению части челюсти.

Врачи РДКБ маме девочки сообщили, что операцию сделали очень вовремя: гной доходил до височного отдела головного мозга, все могло закончиться гораздо хуже. Еще раз напомним: в день, когда девочке делали вторую из четырех операций, местный врач всего лишь собирался ее осмотреть.

Сам врач на суде пояснил, что работает стоматологом с 1983 года и разницы между взрослой и детской стоматологией не видит. Ну, вполне возможно, что в прошлом веке так и было. Между тем, в постановлении российского правительства «О лицензировании медицинской деятельности», детская стоматология – это отдельный вид медицинской деятельности, на осуществление которого нужна отдельная лицензия, которой в кандринской больнице на тот момент не было: в перечне разрешенных видов деятельности детская стоматология отсутствует.

Про то, что не делал снимок в первый день, врач пояснил, что в Кандрах рентгеновского аппарата нет, пришлось бы везти девочку в Туймазы. Поэтому он «не видел проблемы поставить диагноз самому без рентгеновских снимков», так вот прямо записано в определении суда. И вообще, мол, сами виноваты, что запустили зубы. Интересно, если бы родители привели Юлиану на прием к врачу 30 марта, как было назначено врачом, в этот день, снова напомним, ребенку делали уже вторую операцию, смог бы он поставить правильный диагноз.

Сейчас Юлиане 7 полных годиков. У нее деформация лица, необходимо имплантирование пластин, протезов. Вот в этом месте можно поставить комментарий какого-нибудь психолога, который порассуждает и расскажет о том, насколько для девочки, особенно, в скором переходном возрасте важно то, как она выглядит, насколько важна физическая красота, правильные черты лица. И насколько критично, соответственно, все, что этому не соответствует и к каким неудобствам это может в конечно итоге привести. А с другой стороны, любые комментарии здесь излишни: и так все понятно.

В итоге, кто виноват и что делать, чтобы и у этой девочки все было хорошо и чтобы впредь ничего подобного не было, будет разбираться экспертиза. Пока что республиканский минздрав поручил главврачу Туймазинской ЦРБ устранить выявленные нарушения. Ну, наверное, хотя бы оформить лицензию на оказание детской стоматологической медицинской помощи и организовать, собственно, эту помощь на должном уровне.